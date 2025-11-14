Blog Dantas Barreto
Desunião continua
A Federação União Progressista aguarda pela homologação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas o presidente do União Brasil em Pernambuco, Miguel Coelho, reconhece que há muitas divergências em alguns estados
Publicado: 14/11/2025 às 08:54
Presidente do União Brasil em Pernambuco, Miguel Coelho (Foto: Rafael Vieira/DP)
A Federação União Progressista aguarda pela homologação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas o presidente do União Brasil em Pernambuco, Miguel Coelho, reconhece que há muitas divergências em alguns estados.
