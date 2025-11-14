° / °
Desunião continua

A Federação União Progressista aguarda pela homologação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas o presidente do União Brasil em Pernambuco, Miguel Coelho, reconhece que há muitas divergências em alguns estados

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 14/11/2025 às 08:54

Presidente do União Brasil em Pernambuco, Miguel Coelho/Foto: Rafael Vieira/DP

A Federação União Progressista aguarda pela homologação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas o presidente do União Brasil em Pernambuco, Miguel Coelho, reconhece que há muitas divergências em alguns estados.

Pernambuco , política , TSE
