Recuo necessário

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 12/11/2025 às 09:03

Guilherme Derrite (PP-SP), Eriberto Medeiros (PSB) e Mendonça Filho (UB) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

O projeto de lei que endurece o combate ao crime organizado pode ser pautado, hoje, na Câmara dos Deputados, depois de o relator Guilherme Derrite (PP-SP) ter sido convencido a retirar as propostas polêmicas.

