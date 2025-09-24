° / °
MDB agora é oficialmente oposição a Raquel Lyra na Alepe, mas o governista Jarbas Filho continua líder

Por 15 votos a favor e apenas 1 contra do deputado Jarbas Filho, o Diretório Estadual do MDB decidiu a saída oficial do bloco de apoio ao Governo na Assembleia Legislativa e a adesão ao bloco de oposição

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 24/09/2025 às 11:43

A decisões foram tomadas durante reunião, nesta quarta-feira (24), sob comando do presidente Raul Henry/Foto: Divulgação

A decisões foram tomadas durante reunião, nesta quarta-feira (24), sob comando do presidente Raul Henry (Foto: Divulgação)

Por 15 votos a favor e apenas 1 contra do deputado Jarbas Filho, o Diretório Estadual do MDB decidiu a saída oficial do bloco de apoio ao Governo na Assembleia Legislativa e a adesão ao bloco de oposição.

