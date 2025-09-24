MDB agora é oficialmente oposição a Raquel Lyra na Alepe, mas o governista Jarbas Filho continua líder

Por 15 votos a favor e apenas 1 contra do deputado Jarbas Filho, o Diretório Estadual do MDB decidiu a saída oficial do bloco de apoio ao Governo na Assembleia Legislativa e a adesão ao bloco de oposição

A decisões foram tomadas durante reunião, nesta quarta-feira (24), sob comando do presidente Raul Henry (Foto: Divulgação)

