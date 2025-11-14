Juíza de Brasília nega recurso de Raul Henry e mantém anulação da convenção do MDB-PE

Raul Henry (Divulgação)

O recurso apresentado por Raul Henry foi indeferido pela juíza de Direito Substituta 6ª Vara Cível de Brasília, Bruna Araujo Coe Bastos, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Com isso, fica mantida a anulação da convenção estadual do MDB de Pernambuco, realizada em maio deste ano, na qual Raul Henry foi reconduzido ao cargo de presidente, e também da eleição do novo diretório do partido. Na disputa pelo comando, Raul derrotou o deputado Jarbas Filho.

“Ciente da interposição do Agravo de Instrumento de n. 0749248-48.2025.8.07.0000, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Ressalto que a decisão de id. 255247055 foi proferida após prévio contraditório, tendo os requeridos, por meio de seus patronos constituídos na ocasião, se manifestado nas petições de ids. 254312238 e 254428429, cujos argumentos foram considerados e ponderados à luz da documentação trazida aos autos neste estágio processual inicial. Aguarde-se decisão no AGI. Intimem-se”, a juíza Bruna Araujo Coe Bastos.

Ação foi movida pelos diretórios municipais de Paulista e Bodocó. Entre os argumentos contra o resultado estão descumprimento de prazos para a convocação dos delegados. Deveria ser 15 dias antes da convenção, mas só ocorreu faltando nove dias.

Na decisão anterior, a mesma juíza entendeu que não houve isonomia no processo de eleição interna e o acordo feito pelos líderes dos dois grupos predominantes no MDB sem o conhecimento de alguns diretórios municipais.