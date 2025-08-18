Fernanda Rodrigues revela retorno do câncer e anuncia nova cirurgia
A atriz Fernanda Rodrigues revelou nesta segunda-feira (18) que precisará passar por uma nova cirurgia após o retorno de um carcinoma de pele. A artista já havia realizado um procedimento no ano passado, quando acreditava ter se livrado do câncer, mas relatou que as manchas voltaram a aparecer.
Em suas redes sociais, ela contou que percebeu a alteração por estar sempre atenta aos sinais do próprio corpo e, após consulta com a dermatologista, teve a confirmação da volta da doença. “Vou ter que fazer de novo a cirurgia. Vai ficar uma cicatriz, e vida que segue. Conheço pessoas que já fizeram cinco ou seis vezes”, disse.
Apesar da notícia, Fernanda tranquilizou os fãs e destacou a importância da prevenção. Segundo ela, cuidar da saúde e observar as mudanças no corpo fazem toda a diferença para o tratamento precoce. “Está tudo certo, estou ótima. Esses resquícios da vida e do sol vou ter que lidar com eles, mas sempre me cuidando e protegendo”, afirmou.